Coronavirus, De Luca con il lanciafiamme diventa una bomboniera per la laurea (Di sabato 2 maggio 2020) “Feste di laurea? Vi mando i carabinieri con il lanciafiamme!”. Quello che era un avvertimento del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, diventa ispirazione per un artigiano di Cercola, in provincia di Napoli, che ha creato una statuina ironica del governatore armato di lanciafiamme e una pergamena, che presto diventera’ una bomboniera di laurea. La foto della sua creazione ha infatti attirato l’attenzione di un ragazzo che sta per laurearsi in Scienze motorie. La discussione della tesi e’ prevista l’8 giugno e le bomboniere, sicuramente originali, sono pronte. “Era nata come una caricatura – scrive l’artigiano – mai avrei immaginato che mi chiedessero di farla davvero come bomboniera”. Nel ‘catalogo’ della sua bottega c’e’ anche De Luca che stringe un corno rosso, dopo le sue ... Leggi su ildenaro Coronavirus - Fase 2 : De Luca riunisce i presidenti delle Camere di Commercio

Coronavirus - De Luca : "Footing? Vecchi cinghialoni corrono senza mascherine - sarebbero da arrestare per oltraggio al pudore"

Coronavirus Campania, De Luca chiude le isole: «Vietato rientrare a Capri, Ischia e Procida»

Consueto appuntamento quotidiano con il bollettino della regione Veneto, in attesa della conferenza stampa di oggi del governatore Luca Zaia, che analizzerà i dati dell’epidemia di coronavirus del 2 m ...

Unicredit dona 500 mila euro alla Regione Veneto per la lotta al Covid-19

«Unicredit ha una consolidata tradizione di banca vicina al territorio e oggi ne dà un’ulteriore dimostrazione, donando 500 mila euro con i quali sosterremo le ingenti spese necessarie a garantire ai ...

