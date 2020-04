Napoli: la protesta dei barbieri che tagliano i capelli in piazza (Di giovedì 30 aprile 2020) Voleva essere un messaggio forte quello di alcuni barbieri che nel napoletano, hanno allestito un’improvvisato salone in piazza per chiedere di riaprire Il lockdown ha già messo in ginocchio moltissimi lavoratori, anche se il Governo ha pensato a diversi modi per tentare di aiutare le famiglie ed i lavoratori stessi, in tutta Italia. Ma a protestare in un modo abbastanza singolare, sono i barbieri napoletani, che si sono inventati un salone itinerante, costruito davanti la camera di Commercio in piazza Bovio. Alcuni rappresentanti della categoria infatti, si sono inventati un modo pratico, veloce (e sicuro) per tagliare i capelli ad alcuni amici, per dimostrare che i metodi di sicurezza ci sono, e, secondo loro, non ci sarebbe bisogno di attendere ancora un mese, per riaprire. Esposto anche uno striscione a tal proposito, “Fiducia a chi taglia in ... Leggi su chenews FOTO - Taglio in piazza in segno di protesta : a Napoli scoppia la rivolta dei barbieri

Un taglio di capelli al centro della piazza, con uno striscione esposto alle spalle: "Fiducia a chi taglia in sicurezza, no a chi di nascosto infetta". Episodio di protesta oggi a Napoli, dove in Piaz ...

Un taglio di capelli al centro della piazza, con uno striscione esposto alle spalle: "Fiducia a chi taglia in sicurezza, no a chi di nascosto infetta". Episodio di protesta oggi a Napoli, dove in Piazza Bovio alcuni barbieri hanno allestito un salone improvvisato. Il riferimento, come si legge in un volantino distribuito durante la protesta, e' all'aumento di lavoratori abusivi che, approfittando della chiusura dei locali, stanno operando andando loro a casa dei clienti.