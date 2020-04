Chiara Ferragni e Fedez distribuiscono cibo per le vie di Milano (Di giovedì 30 aprile 2020) Chiara Ferragni e suo marito Fedez, si sono trasformati in volontari e “armati” di casco e mascherina hanno partecipato all’iniziativa benefica ” Milano aiuta”: una iniziativa che vuole aiutare anziani e persone in difficoltà con la distribuzione di frutta e verdura Bicicletta con cesto contenitore e via per le vie di Milano: i Ferragnez non sono solo divertenti ma sono anche moltoArticolo completo: Chiara Ferragni e Fedez distribuiscono cibo per le vie di Milano dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Chiara Ferragni e Fedez - volontari per ‘Milano aiuta’ : in bici aiutano le famiglie in difficoltà – VIDEO

Chiara Ferragni e Fedez - volontari per aiutare anziani e famiglie in difficoltà

