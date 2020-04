Britney Spears ha dato fuoco a casa per colpa di due candele (VIDEO) (Di giovedì 30 aprile 2020) Britney Spears è in piena modalità ‘Jil Cooper’ e in questa quarantena continua a mostrarci quanto duramente si allena. In uno degli ultimi VIDEO la principessa del pop ha anche confessato di aver dato fuoco a casa. Per colpa di due candele è scoppiato un incendio nella palestra della villa di Britney. Fortunatamente nessuno si è ferito e la nostra eroina è sana e salva (e anche tonica). “Ciao ragazzi sono nella mia palestra adesso. Non ci venivo da mesi perché aveva preso fuoco. Sapete, c’erano due candele e succede… È stato un incidente, ma sì, ho dato fuoco a casa. Ho aperto la porta della palestra e BOOM ho visto le fiamme! Grazie a Dio l’allarme è scattato dopo l’incendio e nessuno si è fatto male. Sfortunatamente ora mi rimangono solo due pezzi della palestra per ... Leggi su bitchyf Britney Spears e il Principe William hanno avuto un flirt : il retroscena

Il fidanzato di Britney Spears con un jock strap sul viso? La foto che fa discutere

Britney Spears sulla rottura con Justin Timberlake svela : “E’ stato …” (Di giovedì 30 aprile 2020)è in piena modalità ‘Jil Cooper’ e in questa quarantena continua a mostrarci quanto duramente si allena. In uno degli ultimila principessa del pop ha anche confessato di aver. Perdi dueè scoppiato un incendio nella palestra della villa di. Fortunatamente nessuno si è ferito e la nostra eroina è sana e salva (e anche tonica). “Ciao ragazzi sono nella mia palestra adesso. Non ci venivo da mesi perché aveva preso. Sapete, c’erano duee succede… È stato un incidente, ma sì, ho. Ho aperto la porta della palestra e BOOM ho visto le fiamme! Grazie a Dio l’allarme è scattato dopo l’incendio e nessuno si è fatto male. Sfortunatamente ora mi rimangono solo due pezzi della palestra per ...

StraNotizie : Britney Spears ha dato fuoco a casa per colpa di due candele (VIDEO) - decaprioclaudia : RT @blaccckout: Dio Britney Spears ci fa sapere tramite Instagram che non vede il suo fidanzato da settimane e per quanto gli manca è dimag… - decaprioclaudia : RT @_Dadino: Ogni giorno della mia vita, da 15 anni a questa parte, penso a The Original Doll di Britney Spears. Come sarebbe ora la nostra… - gvllvgherr : perchè mi sto ascoltando Britney Spears all’una emmezza di notte #Tiziaparty - helenafssantos : Britney Spears e Pussycat dolls é uma vibe ahah @sara_silva004 -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Britney Spears si curerà Yahoo Finanza Britney Spears si curerà

L'ex reginetta del pop ha deciso di ascoltare i consigli del giudice che ha seguito il suo caso e di rivolgersi a degli specialisti per uscire dalle frequenti crisi depressive di cui soffre. Il proble ...

Britney Spears e il Principe William hanno avuto un flirt: il retroscena

Britney Spears e il Principe William d'Inghilterra hanno avuto un flirt nel 2002. I due si sono sentiti per qualche tempo, ma qualcosa è andato storto.

L'ex reginetta del pop ha deciso di ascoltare i consigli del giudice che ha seguito il suo caso e di rivolgersi a degli specialisti per uscire dalle frequenti crisi depressive di cui soffre. Il proble ...Britney Spears e il Principe William d'Inghilterra hanno avuto un flirt nel 2002. I due si sono sentiti per qualche tempo, ma qualcosa è andato storto.