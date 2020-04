Pietro Maso uccise i suoi genitori, oggi fa il cameriere il Spagna (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il “Mostro di Montecchia” abita in Andalusia, fa il cameriere e vorrebbe essere dimenticato. Pietro Maso, 47 anni, uccise i suoi genitori quando aveva solo 18 anni, con la complicità di alcuni amici. Condannato a 21 anni di prigione, è libero dal 2015 ed il suo legale ha fatto sapere che ora vorrebbe ricominciare da capo, senza essere perseguitato dai fantasmi delle sue colpe. Il delitto di Montecchia A 18 anni Pietro Maso era un giovane popolare con un rapporto conflittuale con i genitori. Ad un certo punto, coinvolgendo alcuni amici, decise di uccidere madre e padre, Mariarosa Tessari ed Antonio Maso: dopo un paio di tentativi falliti, Maso e 3 complici (Giorgio Carbognin, Paolo Cavazza e Damiano Burato) irruppero nella villetta di famiglia e massacrarono la coppia. A tradire Maso e gli altri, in fase d’indagini, saranno dei movimenti di denaro ... Leggi su thesocialpost Pietro Maso massacrò i genitori a sprangate - ora fa il cameriere in Spagna (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il “Mostro di Montecchia” abita in Andalusia, fa ile vorrebbe essere dimenticato., 47 anni,quando aveva solo 18 anni, con la complicità di alcuni amici. Condannato a 21 anni di prigione, è libero dal 2015 ed il suo legale ha fatto sapere che ora vorrebbe ricominciare da capo, senza essere perseguitato dai fantasmi delle sue colpe. Il delitto di Montecchia A 18 anniera un giovane popolare con un rapporto conflittuale con i. Ad un certo punto, coinvolgendo alcuni amici, decise di uccidere madre e padre, Mariarosa Tessari ed Antonio: dopo un paio di tentativi falliti,e 3 complici (Giorgio Carbognin, Paolo Cavazza e Damiano Burato) irruppero nella villetta di famiglia e massacrarono la coppia. A tradiree gli altri, in fase d’indagini, saranno dei movimenti di denaro ...

zazoomblog : Pietro Maso massacrò i genitori a sprangate ora fa il cameriere in Spagna - #Pietro #massacrò #genitori #sprangate - LaVale8 : @CapitanMorgan27 Guarda, sono a tanto così dal fare il Pietro Maso. - SimoneGiani2 : Nessuno che in questi casi pensi a Pietro Maso. #congiunti - pirata_21 : Chissà come si regola Pietro Maso con la storia dei #congiunti? #Fase2 - Silvana96460728 : @nonelarena Come, pazzi maniacali alla Pietro Maso, alla Erika e Omar, e chissà quanti altri non hanno avuto gli on… -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Maso Pietro Maso massacrò i genitori a sprangate, ora fa il cameriere in Spagna ViaggiNews.com Pietro Maso massacrò i genitori a sprangate, ora fa il cameriere in Spagna

Pietro Maso massacrò i genitori, ora fa il cameriere in Spagna. E’ stato uno dei casi più seguiti anche a livello mediatico, colpì la ferocia delle sue azioni. Dopo la rivelazione sulla possibile usc ...

Museo di Palazzo Pretorio di Prato racconta la sua storia

Il Museo di Palazzo Pretorio di Prato ha festeggiato 6 anni di attività attraverso un Album dei ricordi da sfogliare, guidati dalla direttrice scientifica Rita Iacopino, sul canale YouTube. Un viaggio ...

Pietro Maso massacrò i genitori, ora fa il cameriere in Spagna. E’ stato uno dei casi più seguiti anche a livello mediatico, colpì la ferocia delle sue azioni. Dopo la rivelazione sulla possibile usc ...Il Museo di Palazzo Pretorio di Prato ha festeggiato 6 anni di attività attraverso un Album dei ricordi da sfogliare, guidati dalla direttrice scientifica Rita Iacopino, sul canale YouTube. Un viaggio ...