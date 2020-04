Maxi-processo sul crollo, si pensa alla Fiumara per discutere le perizie (Di martedì 28 aprile 2020) La distanza sociale anti-Covid inapplicabile nelle aule del tribunale cittadino Summit tra magistrati e legali, uno spazio speciale anche per il caso Torre piloti Leggi su ilsecoloxix Rigopiano - il maxi processo potrebbe tenersi in un teatro (Di martedì 28 aprile 2020) La distanza sociale anti-Covid inapplicabile nelle aule del tribunale cittadino Summit tra magistrati e legali, uno spazio speciale anche per il caso Torre piloti

uncletomablogZ : Maxi-processo sul crollo, si pensa alla Fiumara per discutere le perizie - AConservatrice : @F_Boccia @pdnetwork Persone alla fame dovrebbero temere una influenza? TRIBUNALI MILITARI E ALTO TRADIMENTO ALLA C… - patriziatraver8 : @Angelok1980 Sono malati. Ok. No ai domiciliari, ma sotto sorveglianza negli appositi ospedali. Maxi processo. 41 bis. Ricordi ? - SerratureS : @salpaladino Il.maxi processo più veloce della storia - c_carlo1971 : RT @faaabbbio: mi madre, professoressa de inglese, fa didattica a distanza a regazzini de 11 anni. Interrogazioni ai limiti del Maxi-proce… -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi processo Crollo del Morandi e della Torre piloti, per i maxi-processi si pensa alla Fiumara per discutere le perizie Il Secolo XIX "Covid e gravi motivi di salute"

Antonino Rapisarda lascia il carcere. Il provvedimento d'urgenza del magistrato di sorveglianza. PATERNO’ - È tornato a casa, a Paternò, Antonino Rapisarda. Il boss dei Morabito, chiamato nella malavi ...

Temono il contagio in cella e ora puntano ai domiciliari

In carcere perché invischiati in operazioni antimafia fanno istanza Carmine Sarcone, Cosimo Amato, Antonio Muto e Giuseppe Iaquinta ...

Antonino Rapisarda lascia il carcere. Il provvedimento d'urgenza del magistrato di sorveglianza. PATERNO’ - È tornato a casa, a Paternò, Antonino Rapisarda. Il boss dei Morabito, chiamato nella malavi ...In carcere perché invischiati in operazioni antimafia fanno istanza Carmine Sarcone, Cosimo Amato, Antonio Muto e Giuseppe Iaquinta ...