Scarcerazione Zagaria, ex sindaco minacciato: "Fatto grave, qualcuno ha sbagliato" (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti"La Scarcerazione di Pasquale Zagaria non solo costituisce un pericoloso precedente per tanti boss, che ora proveranno ad uscire di cella, ma rappresenta una situazione dalle implicazioni rischiose per la caratura criminale del personaggio, che ora dagli arresti domiciliari potrà riprendere i contatti con i parenti e riorganizzare il clan. E poi è un forte schiaffo alle vittime dei Casalesi". Va diritto al cuore della questione Gianni Zara, ex sindaco di Casapesenna, paesino del Casertano da cui proviene la famiglia Zagaria; Zara denunciò il capoclan Michele Zagaria, fratello di Pasquale, e un altro ex primo cittadino, Fortunato Zagaria (omonimo del boss), facendo condannare quest'ultimo – era appena il gennaio scorso – ad un anno e mezzo di cella per violenza privata con l'aggravante mafiosa.

La7tv : #nonelarena Giletti sulla scarcerazione del boss Zagaria: 'Mi vergogno come cittadino italiano, inammissibile e int… - LegaSalvini : #Molteni: ??CHE VERGOGNA!!! BOSS MAFIOSO detenuto in CARCERE in regime di 41 bis, esce dalla galera e va comodamente… - fattoquotidiano : Il camorrista parla con la moglie Immacolata. Esce il fratello di Zagaria Opera, niente scarcerazione per Santapaol… - glucchy : RT @nonelarena: Il duro confronto tra Massimo #Giletti e Francesco #Basentini, Capo del #Dap sulla #scarcerazione del boss #Zagaria. #nonel… - Mimosa13Me : RT @flauraUSPP: Stanno confondendo Liberazione con scarcerazione #25aprile2020 Scarcerato boss Pasquale Zagaria - Ultima Ora - ANSA https:… -