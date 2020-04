San Martino Sannita | la scelta di Ciampi | sgravi sulla Tari per le attività ‘chiuse’ dal

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUnoo fiscaleper le attività commerciali, i bar e i ristoranti “chiusi” dal Coronavirus. E’ quanto deciso dalla giunta comunale di Sanguidata dal sindaco Angelo. La ‘manovra’ diriguarda l’intero periodo in cui l’attività degli esercizi sono sospese e dunque dall’11 marzo scorso fino a quando riapriranno. La decisione sarà ratificata in Consiglio Comunale una volta che l’organismo tornerà a riunirsi. Una decisione opportuna e legata, si legge dal testo della delibera, dalla necessità di sostenere le attività commerciali e artigianali “colpite” dall’emergenza Covid per l’impossibilità di proseguire nel proprio lavoro. L'articolo San, ladi...

San Martino in Strada (Lodi), 27 aprile 2020 - Soccorso a persona, con tragico epilogo, quello scattato a San Martino in Strada. E’ stato dato l’allarme da via Manzoni perché una persona anziana non r ...Io non la metto se esco all’aperto, certo se vado al supermercato la indosso. Ma non si deve far pensare che sia la soluzione al Covid-19”. Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del policli ...