Il matrimonio può essere dichiarato nullo anche dopo venti anni di convivenza

di Silvia Cermaria – con sentenza n. 7925/20, depositata il 20 aprile 2020, la Prima sezione Civile della Corte di Cassazione si è espressa in tema di riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, tenuto conto, da un lato, dello stato di incapacità a prestare il proprio consenso al matrimonio da parte di uno dei coniugi e, dall'altro lato, della lunga durata della convivenza. Il consenso e la convivenza L'eccezione sulla durata del matrimonio è espressione di un diritto personalissimo non rilevabile d'ufficio Il consenso e la convivenza La controversia giunta sino al vaglio della Corte di Cassazione trae origine dalla pronuncia del Tribunale Ecclesiastico Regionale con la q...

