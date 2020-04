Gene Dynarski | attore di Seinfeld e Star Trek | morto a 86 anni

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 aprile 2020), interprete di Izzy Mandelbaum Jr. ine volto noto di, èall'età di 86, apparso nel ruolo di Izzy Mandelbaum Jr. ine nell'originale, èall'età di 86. Si apprende cheil 27 febbraio in un centro di riabilitazione a Studio City, la conferma dall'amico, il drammaturgo Ernest Kearney.è apparso nell'episodio didel 1997, The English Patient, nel ruolo del figlio del personaggio di Lloyd Bridges. La coppia è tornata in seguito nell'episodio The Blood la stagione successiva.ha recitato in due film di Steven Spielberg, Duel e Incontri ravvicinati del terzo tipo, apparendo nelle serie tv, ...