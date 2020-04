Fiere e showroom saranno presto online

Leggi su bigodino

(Di lunedì 27 aprile 2020) L’innovativo progetto digitale lanciato da SAE Comunicazione e guidato da Matteo Antonielli è 100% tailor made e basato sulla tecnologia e-commerce, per un modello di business affidabile e intuitivo. Il nuovo scenario competitivo che va configurandosi quale conseguenza dell’emergenza Coronavirus, delinea chiaramente l’ormai inarrestabile sviluppo della digitalizzazione. Un fattore che deve però accompagnarsi alla natura sociale delle relazioni umane, parte importante delle dinamiche di mercato. Nasce da questo presupposto REI, la tecnologia sviluppata dall’agenzia SAE Comunicazione, per potenziare l’offerta degli eventi B2B, espandendolo oltre i suoi stessi confini fisici e temporali. Grazie a una tecnologia innovativa ampiamente testata in vari ambiti di sviluppo come fashion, design e lifestyle, REI dà la possibilità ai ...