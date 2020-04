Coronavirus, Zaia anticipa il governo: “Dalle 18 sì a passeggiate e jogging nel proprio comune. Da domani è concesso recarsi nelle seconde case” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Dalle 18 di oggi sarà consentita l’attività motoria all’aperto, anche in bicicletta, in tutto il territorio comunale”. Lo ha annunciato in conferenza stampa il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, anticipando di fatto le misure per la fase 2 del governo. In più, ha detto Zaia, “da domani si potrà recarsi nelle seconde case, nella propria regione, o presso le proprie imbarcazioni ma solo per la manutenzione“. L'articolo Coronavirus, Zaia anticipa il governo: “Dalle 18 sì a passeggiate e jogging nel proprio comune. Da domani è concesso recarsi nelle seconde case” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus Veneto - Zaia : sì a spostamenti verso seconde case e barche. Lombardia vuole riaprire le chiese

Coronavirus - Zaia : “Fatti abbastanza sacrifici - non siamo cavie”

Coronavirus - Zaia “Si’ a passeggiate e manutenzione seconde case” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Dalle 18 di oggi sarà consentita l’attività motoria all’aperto, anche in bicicletta, in tutto il territorio comunale”. Lo ha annunciato in conferenza stampa il presidente della Regione Veneto, Lucando di fatto le misure per la fase 2 del. In più, ha detto, “da domani si potrà recarsi nelle seconde case, nella propria regione, o presso le proprie imbarcazioni ma solo per la manutenzione“. L'articoloil: “Dalle 18 sì anelcomune. Da domani è concesso recarsi nelle seconde case” proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Coronavirus, il prefetto di Venezia contro l’allentamento delle restrizioni di Zaia: ‘Norme illegittime che collido… - SkyTG24 : Coronavirus Veneto, Zaia: ok a spostamenti verso seconde case e barche - RaiNews : #Coronavirus, il governatore del #Veneto #Zaia: 'Il sacrificio non va protratto così, bisogna aprire'. 'Non siamo c… - lucaggrimaldi : RT @SkyTG24: Coronavirus Veneto, Zaia: ok a spostamenti verso seconde case e barche - GiadaMissaglia : RT @RaiNews: #Coronavirus, il governatore del #Veneto #Zaia: 'Il sacrificio non va protratto così, bisogna aprire'. 'Non siamo cavie' https… -