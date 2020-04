L’Allieva 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 26 aprile 2020 (Di domenica 26 aprile 2020) L’ALLIEVA 2 seconda puntata. Con le repliche della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento domenica 26 aprile 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGL’Allieva 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 26 aprile 2020L’Allieva 2 seconda puntata episodio 3 Una lunga estate crudele. Durante le indagini per il tentato omicidio di una regista teatrale, Alice intuisce il motivo della ruggine tra Conforti ed Einardi: tra i due c’è una guerra che rischia di coinvolgerla. Nel corso delle indagini, che tirano in ballo anche Cordelia, la coinquilina di Alice, una formidabile intuizione scientifica dell’allieva svela il movente del tentato omicidio.L’Allieva 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 26 ... Leggi su cubemagazine L’Allieva 2 in replica : trama seconda puntata con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale

