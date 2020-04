Il monito del Papa | «Occorre smettere di orbitare intorno al proprio io»

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 26 aprile 2020) Iltorna a impartire lezioni morali. Non lasciamoci paralizzare dalle delusioni della vita, guardare alla “realtà più vera”. È quanto ammonisce Bergoglio al Regina Coeli trasmesso via streaming dalla Biblioteca Apostolica per l’emergenza coronavirus. Attingendo dal Vangelo del giorno che racconta il viaggio dei due discepoli di Emmaus, il Pontefice spiega che si tratta di una “storia che inizia e finisce in cammino. C’è infatti il viaggio di andata dei discepoli che, tristi per l’epilogo della vicenda di Gesù, lasciano Gerusalemme e tornano a casa, a Emmaus, camminando per circa undici chilometri. E un viaggio che avviene di giorno, con buona parte del tragitto in discesa. E c’è il viaggio di ritorno: altri undici chilometri, ma fatti al calare della notte, con parte del cammino in salita ...