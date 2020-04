Domenica In, Stefania Sandrelli rivela a Mara Venier: “Momento difficile” (Di domenica 26 aprile 2020) Domenica In, Stefania Sandrelli in collegamento con Mara Venier confessa: “Momento buio e difficile” A Domenica In, tramite collegamento da casa sua, Roma, Stefania Sandrelli ha preso parte alla puntata e ha fatto una lunga chiacchierata con la padrona di casa Mara Venier. All’inizio collegamento l’attrice ha confessato a Mara di star aspettando con tanta ansia il futuro, che passi quindi questo momento così tragico che l’ha fatta stare emotivamente male. Stefania Sandrelli ha inoltre fatto un’altra triste confessione che ha lasciato tutti i telespettatori senza parole, alla domanda della conduttrice: “Come stai vivendo?” lei ha così risposto: “Non sto vivendo tante cose, tante fasi, non è facile. E’ un periodo talmente disarmante e buio dove siamo caduti tutti per cui è tanto difficile“. Mara ... Leggi su lanostratv Domenica In - Stefania Sandrelli alla Venier : “Le mie parole sono state travisate”

