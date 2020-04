Roma, Menez: "Totti persona di classe. Abbiamo stretto una vera amicizia" (Di sabato 25 aprile 2020) ​L'attaccante francese Jeremy Menez ha vissuto tre anni intensi con la maglia della ​Roma, dal 2008 al 2011, e nonostante i numerosi alti e bassi ha conservato un dolce ricordo dell'ambiente giallorosso. "Sono arrivato a Roma quando avevo 21 anni, e immediatamente ho avuto modo di conoscere Totti, il giocatore che ho visto su L’Equipe ogni settimana, il re della città eterna. Ho scoperto una persona molto semplice, di grande classe". "E mi ha preso subito sotto la sua ala protettrice, così... Leggi su 90min (Di sabato 25 aprile 2020) ​L'attaccante francese Jeremyha vissuto tre anni intensi con la maglia della ​, dal 2008 al 2011, e nonostante i numerosi alti e bassi ha conservato un dolce ricordo dell'ambiente giallorosso. "Sono arrivato aquando avevo 21 anni, e immediatamente ho avuto modo di conoscere, il giocatore che ho visto su L’Equipe ogni settimana, il re della città eterna. Ho scoperto unamolto semplice, di grande". "E mi ha preso subito sotto la sua ala protettrice, così...

CronacheTweet : Jeremy #Menez, ex di #Roma e #Milan, si è raccontato in un'intervista a France Football. - ansa_lazio : Menez e i ricordi alla Roma 'stregato da Totti': Il fantasista ora in Ligue 2: 'Ancelotti il numero uno' - GabASROMA : RT @forzaroma: #Menez: '#Totti mi prese subito sotto la sua ala protettrice. Abbiamo instaurato un vero rapporto di amicizia' #ASRoma htt… - rivistalaroma : #Menez e i ricordi alla Roma 'stregato da #TOTTI' <Rivista LA ROMA> ( - romanewseu : #Roma, #Menez: “Avevo un bel rapporto con #Totti, ci siamo divertiti tanto insieme” #ASRoma #RomanewsEU… -