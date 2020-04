Le due mamme che lottano per far inserire i bambini nella "Fase 2" (Di sabato 25 aprile 2020) Se il premier Conte valuterà, come ha appena annunciato, di inserire in corsa nella task force per la Fase 2 anche un tecnico esperto di temi infantili, se incontrerà prestissimo il gruppo trasversale di parlamentari del tavolo “bambini e bambini”, se, insomma, i diritti dell'infanzia stanno finalmente per entrare a pieno titolo nell'agenda dell'emergenza coronavirus, il merito va un po' anche allo strattonamento governativo animato da due mamme stanziate nella Val di Lanzo, nei dintorni di Torino. Sarah Malnerich e Francesca Fiore, rispettivamente 40 e 36 anni, una figlia di 5 anni la prima, due di 6 e 8 la seconda e fondatrici, tre anni fa del comico e dissacrante blog sulla maternità “Mammadimerda”, 54mila follower, hanno lanciato la campagna social #Noncisiamo, che ha collezionato finora oltre 300mila visualizzazioni su ... Leggi su agi Coppie gay - Cassazione : no a due mamme per bambini italiani

Cassazione - coppie gay : no a due mamme per i bimbi nati in Italia

Simona Ventura : “Mia figlia ha due mamme - è complicato” (Di sabato 25 aprile 2020) Se il premier Conte valuterà, come ha appena annunciato, diin corsatask force per la2 anche un tecnico esperto di temi infantili, se incontrerà prestissimo il gruppo trasversale di parlamentari del tavolo “”, se, insomma, i diritti dell'infanzia stanno finalmente per entrare a pieno titolo nell'agenda dell'emergenza coronavirus, il merito va un po' anche allo strattonamento governativo animato da duestanziateVal di Lanzo, nei dintorni di Torino. Sarah Malnerich e Francesca Fiore, rispettivamente 40 e 36 anni, una figlia di 5 anni la prima, due di 6 e 8 la seconda e fondatrici, tre anni fa del comico e dissacrante blog sulla maternità “Mammadimerda”, 54mila follower, hanno lanciato la campagna social #Noncisiamo, che ha collezionato finora oltre 300mila visualizzazioni su ...

favsasuk4e : SUGAWARA MI FA SCASSARE UN BOTTO,,, è simile a junpei :(( le due mamme piango - hiddlesthug : Siamo in quarantena, e sotto casa c'è una ragazza in costume che prende il sole, due famiglie poco distanti che gio… - Scisciano : Pomigliano d’Arco, festa di compleanno in un parco privato: multate due mamme dalla Municipale: Blitz anche nella 2… - sociofra : @animaleuropeRMP @PaoloOrsi7 Ma infatti diglielo a questi frignoni. Le nostre mamme hanno vissuto due guerre mondia… - WillDormer_ : @Takipirinho Vale la prima volta che lo senti, quindi Charmender è buono. Charmander se hai due papà o due mamme (o… -

Ultime Notizie dalla rete : due mamme Le due mamme che lottano per far inserire i bambini nella "Fase 2" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Le due mamme che lottano per far inserire i bambini nella "Fase 2"

Nel loro “Mammadimerda” le due dissacrano il mito della mamma angelicata sempre felicemente dedita alla cura dei figli, con una narrazione comica (che ha dato vita anche al libro a quattro mani “Non ...

Nato Luca: il primo bimbo partorito da una mamma positiva a Viterbo

L’avvicinamento al parto era iniziato già da due settimane nel consultorio di Viterbo, dove la mamma era stata presa in carico dall’inizio della gravidanza e nel quale erano stati programmati tutti ...

Nel loro “Mammadimerda” le due dissacrano il mito della mamma angelicata sempre felicemente dedita alla cura dei figli, con una narrazione comica (che ha dato vita anche al libro a quattro mani “Non ...L’avvicinamento al parto era iniziato già da due settimane nel consultorio di Viterbo, dove la mamma era stata presa in carico dall’inizio della gravidanza e nel quale erano stati programmati tutti ...