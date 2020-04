Coronavirus estate al mare: «Il plexiglass non va, per la spiaggia basta una ‘girandola’» (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus estate 2020 al mare. Sull’Agi l’intervista di Gabriele Fazio a Cristina Fera, 29 anni, architetto di origini siciliane, trapiantata a Milano per lavoro, che ha avuto un’intuizione, che potrebbe ‘risolvere’ l’estate di tanti italiani. Anziché fare ricorso ai pannelli di plexiglass, la giovane propone per le spiagge una sorta di bungalow a forma di girandola, espandibile fino ai quattro metri e mezzo. Un’idea dal design più accattivante quella della messinese, che nel capoluogo lombardo è impegnata nel settore della moda: «La girandola nasce dalla necessità di poter avere tutto ciò che si desidera dal nostro mare, nonostante i sacrifici che il periodo ci costringe a fare. Potremmo avere una corretta esposizione al sole, per chi volesse abbronzarsi e per chi volesse proteggersi non ... Leggi su urbanpost Coronavirus. Estate 2020 - come si vivrà in spiaggia : tutte le indicazioni

