Alessandra Sgolastra Instagram stratosferica | bikini eccitante e lato B di marmo

Leggi su urbanpost

(Di sabato 25 aprile 2020), ex protagonista dello show dei sentimenti di Canale 5 ‘Temptation Island Vip’, ha pubblicato uno scatto paradisiaco che la ritrae in costume. «Dove vorrei essere», recita la didascalia che fa da corredo al post audace, che reca un tag ben preciso: “Spiaggia Rena Bianca”, uno dei posti più belli della Sardegna. Forte desiderio di tornare al mare, di volare in spiaggia? La giovane ha deliziato i follower con una foto decisamente, a cui ha aggiunto sapientemente un “paio di ali”. Forse proprio per rafforzare il concetto, far capire ai fan il suo sogno ai tempi della quarantena a causa del Covid-19.B di: «Splendore» Corpo perfetto, curve pericolose., diventata famosa per aver partecipato ad uno ...