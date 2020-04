Lo studio USA | “caldo e luce solare uccidono il Coronavirus”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) Continuano gli studi sull’emergenza Coronavirus. La notizia arriva direttamente dagli Stati Uniti e confermerebbe il fatto che il calore e ladel sole distruggono il virus. La scoperta è stata però offuscata dalle polemiche per la proposta di Donald Trump di “iniettare” disinfettante nei corpi dei pazienti o di irradiarli con laultravioletta. Ma in realtà Trump non ha mai detto nulla del genere, come ricostruito dalla BBC. Sono stati presentati i risultati della ricerca del governo statunitense che indica che il coronavirus sembra indebolirsi molto velocemente quando esposto allae al calore. Loha anche dimostrato che la candeggina potrebbe uccidere il virus nella saliva o nei fluidi respiratori in 5 minuti e che l’alcol isopropilico potrebbe ucciderlo persino più velocemente. L’ARTICOLO ...