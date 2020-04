Assolda due sicari per far uccidere la zia | trovata a pezzi in un dirupo | arrestata 39enne

(Di venerdì 24 aprile 2020)per farla zia: 39a Palermo Lo scorso 16 aprile, il cadavere di una donna di 48 anni, Maria Angela Corona, è stato trovato nelle campagne tra Bagheria e Ciminna, in provincia di Palermo. Oggi è arrivata la svolta nelle indagini. Dietro la morte della donna ci sarebbe la mano della nipote, che avrebbeto dueaffinché l’aiutassero adAngela Maria Corona ed a occultarne il cadavere. La donna è stata uccisa nei giorni a ridosso di Pasquetta e il corpo è stato gettato in unnei pressi della provinciale 16 che collega Bagheria e Casteldaccia. La nipote e i duesono stati arrestati. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal gip di Termini Imerese, su richiesta della procura diretta da Ambrogio Cartosio ed eseguito dai carabinieri della Compagnia ...

Un piano diabolico maturato in famiglia. Una nipote che vuole liberarsi della zia. E assolda due sicari per eliminarla. Sarebbe questa la dinamica che ha portato all'omicidio di Maria Angela Corona, ...