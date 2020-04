Anna Tedesco lo fa anche se non le va | Il motto della dama fuori Uomini e Donne

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 24 aprile 2020)rompe il silenzio e decide di confessare un segreto ai follower. Laconfessa di fare una cosa,se non ne ha la voglia, ma cosa?– MeteoWeekè tornato in onda da qualche giorno. Il nuovo format incentrato sulla scrittura sta suscitando reazioni contrastanti nei telespettatori. Le … L'articololo fase non le va Ilproviene da www.meteoweek.com.