Elena Sofia Ricci, ‘Vivi e lascia vivere’: «Una sentenza di morte, anch’io ho dovuto reinventarmi» (Di giovedì 23 aprile 2020) Questa sera, giovedì 23 aprile 2020, Elena Sofia Ricci torna su Raiuno con la fiction ‘Vivi e lascia vivere’, una fiction in sei puntate, diretta da Pappi Corsicato e coprodotta da Rai Fiction e dalla Bibi Film di Angelo Barbagallo. «Mai avremmo immaginato girando questa fiction che sarebbe andata in onda in un momento così drammatico. Però la storia di Laura porta un messaggio che può essere di conforto: dopo una crisi ci si può reinventare», ha detto all’Adnkronos l’attrice parlando del suo personaggio, una donna sulla cinquantina, che lavora come cuoca in una mensa, e che ha tre figli. Dopo aver appreso della morte del marito a Tenerife in circostanze misteriose, la protagonista è costretta a reinventarsi: «Perde tutto e riparte da quello che sa fare, cucinare. Una cosa che ... Leggi su urbanpost Elena Sofia Ricci : carriera - vita privata - marito - figlie della protagonista di Vivi e lascia vivere

Vivi e lascia vivere : il cast della fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci - l’ex compagno Pino Quartullo : “Accuse gravi e false” (Di giovedì 23 aprile 2020) Questa sera, giovedì 23 aprile 2020,torna su Raiuno con la fiction ‘Vivi evivere’, una fiction in sei puntate, diretta da Pappi Corsicato e coprodotta da Rai Fiction e dalla Bibi Film di Angelo Barbagallo. «Mai avremmo immaginato girando questa fiction che sarebbe andata in onda in un momento così drammatico. Però la storia di Laura porta un messaggio che può essere di conforto: dopo una crisi ci si può reinventare», ha detto all’Adnkronos l’attrice parlando del suo personaggio, una donna sulla cinquantina, che lavora come cuoca in una mensa, e che ha tre figli. Dopo aver appreso delladel marito a Tenerife in circostanze misteriose, la protagonista è costretta a reinventarsi: «Perde tutto e riparte da quello che sa fare, cucinare. Una cosa che ...

Raiofficialnews : “Lei è l’unica che conosce il segreto della sua famiglia. Con la sua attività darà una possibilità ad altre donne d… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Vivi e lascia vivere”. Al via la serie in sei puntate con Elena Sofia Ricci su Rai1… - lusurpateur_ : Vivo solo in funzione di queen Elena Sofia Ricci - bnotizie : Vivi e lascia vivere. Elena Sofia Ricci nella fiction con cui torna su Rai1 - zazoomblog : Elena Sofia Ricci l’ex compagno Pino Quartullo: “Accuse gravi e false” - #Elena #Sofia #Ricci #compagno -