Uccisi dal Coronavirus in 10 Giorni | Giuseppe e Pinuccia Muoiono dopo 54 Anni di

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Due anziani di Montello (Bg), il 77enneChiodi e sua moglie Giuseppina Indovina, di 78, sono deceduti a causa dela pochidi distanza. Entrambi erano arrivati dal Sud da giovani e si erano innamorati sul luogo di lavoro, in fabbrica.il matrimonio la famiglia si era arricchita di due figli e la coppia aveva vissuto felicemente per 54. Fino all’arrivo del Covid-19. Per primo è stato male, poi la moglie. Alle chiamate al 112 si erano sentiti rispondere più volte che era solo un malessere passeggero e di assumere un antipiretico. Poi il ricovero per entrambi e il decesso in breve tempo. Il figlio Carlo è riuscito a salutare solo la mamma e ora dice: “È un trauma che non so quando potrò superare”.