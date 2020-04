Operai specializzati per l’azienda Asa (Di mercoledì 22 aprile 2020) Asa (Azienda servizi ambientali) ha avviato una procedura di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria nel profilo di “Operaio ricerca perdite” per assunzioni a tempo indeterminato inquadrate al livello 2 del Ccnl (Contratto collettivo nazionale di lavoro) per il settore gas-acqua. L’azienda richiede il possesso del diploma di Istituto tecnico industriale e di esperienza di lavoro su reti acquedottistiche oppure su cantieri stradali per la posa di nuove infrastrutture, oppure ancora in aziende specializzate nella ricerca dei guasti sulle reti tecnologiche. Il lavoro potrà essere part time e full time, nelle località di Campiglia Marittima, Cecina, Livorno, Portoferraio e Volterra. Per consultare l’offerta e inviare la propria candidatura è sufficiente visitare il sito www.asaspa.it “lavora con noi “posizioni ... Leggi su iltirreno.gelocal Operai specializzati per l’azienda Asa (Di mercoledì 22 aprile 2020) Asa (Azienda servizi ambientali) ha avviato una procedura di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria nel profilo di “o ricerca perdite” per assunzioni a tempo indeterminato inquadrate al livello 2 del Ccnl (Contratto collettivo nazionale di lavoro) per il settore gas-acqua. L’azienda richiede il possesso del diploma di Istituto tecnico industriale e di esperienza di lavoro su reti acquedottistiche oppure su cantieri stradali per la posa di nuove infrastrutture, oppure ancora in aziende specializzate nella ricerca dei guasti sulle reti tecnologiche. Il lavoro potrà essere part time e full time, nelle località di Campiglia Marittima, Cecina, Livorno, Portoferraio e Volterra. Per consultare l’offerta e inviare la propria candidatura è sufficiente visitare il sito www.asaspa.it “lavora con noi “posizioni ...

PapilloDomenico : @fattoquotidiano Ci sono più scienziati che operai specializzati. Qualcosa non torna. - NicoMeroni : @tutticonvocati @Radio24_news Beh... se in media prendono 2000 € comunque non fanno gli operai specializzati, ma da… - LbLucilla : @AdryWebber Quanti operai stranieri specializzati conosce? Gli unico, da quel che so, sono serbi, rumeni o comunque… - Al_Lemme : @Nartano @CataVinc @guerriero1973 Bancari, impiegati di alto livello, alcuni appartenenti alle fdo, anche operai sp… - mostro15119736 : RT @FranzvonFlach90: @maritema3 @Teta85223232 @MovArturoWest @mostro15119736 @PoliticaPerJedi ->voi maestri/professori, categoria solitamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Operai specializzati Operai specializzati per l'azienda Asa Zazoom Blog Operai specializzati per l’azienda Asa

Asa (Azienda servizi ambientali) ha avviato una procedura di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria nel profilo di “operaio ricerca perdite” ...

Operaio/a specializzato/a limitrofi San Daniele del Friuli

I dati personali da Lei forniti per il Servizio "inserisci il tuo curriculum" sono raccolti e gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici" o comunque automatizzati, per le seguenti finalità: ...

Asa (Azienda servizi ambientali) ha avviato una procedura di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria nel profilo di “operaio ricerca perdite” ...I dati personali da Lei forniti per il Servizio "inserisci il tuo curriculum" sono raccolti e gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici" o comunque automatizzati, per le seguenti finalità: ...