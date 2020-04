Flixbus si “arrende” al coronavirus | sospesi temporaneamente tutti i servizi

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Covid-19 ha il sopravvento anche sul “tenace”che sinora non aveva interrotto l’attività. I manager e fondatori di FlixMobility GmbH, società capogruppo die FlixTrain, si sono infatti arresi alle restrizioni imposte dalla pandemia e, nonostante la prospettiva di graduali riaperture nei Paesi in cuigarantisce i suoi collegamenti su gomma, hanno deciso di sospendereofferti nelle varie aree del mondo. FlixMobility conta di riprendere a fare viaggiare i propri bus non appena sarà superata la situazione di incertezza, anche relativamente alle norme che dovranno governare l’accesso a bordo dei mezzi.