Harry Potter Wizards Unite si gioca da casa con il Nottetempo: tutte le novità in arrivo (Di martedì 21 aprile 2020) Dopo Pokémon GO, Niantic Labs ha trovato in Harry Potter Wizards Unite la sua gallina dalle uova d'oro. Mentre continua il grande successo dell'applicazione in realtà aumentata dedicata alle creature tascabili di casa Nintendo a quasi quattro anni dal debutto sui dispositivi iOS e Android, anche quella "cugina" incentrata sull'universo incantato creato da J.K. Rowling rimane sulla cresta dell'onda. Il merito va certamente al team di sviluppo californiano, che si impegna per arricchire l'esperienza di gioco con aggiornamenti costanti e con tanti eventi in-game a carattere speciale. E se è vero che l'allarme sanitario da Coronavirus sta incidendo fortemente anche sul mercato videoludico, è naturale che i ragazzi di Niantic siano stati costretti ad adattarsi, andando a modificare in parte le freature di gioco per permettere agli appassionati di non uscire e ... Leggi su optimagazine Harry Potter : Wizards Unite invita tutti a bordo del Knight Bus

