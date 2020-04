Coronavirus, la Francia verso la fine del lockdown: dall’11 maggio a scuola i bimbi di elementari e materne (Di martedì 21 aprile 2020) La riapertura delle scuole francesi in seguito all’emergenza Coronavirus avverrà a partire dall’11 maggio e si svolgerà in maniera graduale a partire dai bambini più piccoli. Lo ha spiegato il ministro dell’Istruzione Jean Michel Blanquer, intervenendo davanti ai deputati dell’Assemblea nazionale. “L’11 maggio non faremo tornare tutti gli alunni in classe come se si tornasse alla normalità“, ha detto il ministro mentre in tutto il paese proseguono le misure di confinamento per l’epidemia di Coronavirus. Il calendario prevede che l’11 maggio tornino a scuola gli alunni della scuola materna e le elementari. Il 18 sarà la volta di una parte della scuola secondaria, mentre il rientro sarà completato il 25. Il rientro dovrà essere fatto nel rispetto delle norme di distanza e ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Conte - ‘appoggiamo proposta Francia su bond’

Coronavirus - Di Francia (Otas) a De Luca : Fase 2 - non dimenticare l’emergenza ambientale

Coronavirus Francia : 20.265 morti - 155.383 casi/ Crisi economica - "la gente ha fame" (Di martedì 21 aprile 2020) La riapertura delle scuole francesi in seguito all’emergenzaavverrà a partire dall’11e si svolgerà in maniera graduale a partire dai bambini più piccoli. Lo ha spiegato il ministro dell’Istruzione Jean Michel Blanquer, intervenendo davanti ai deputati dell’Assemblea nazionale. “L’11non faremo tornare tutti gli alunni in classe come se si tornasse alla normalità“, ha detto il ministro mentre in tutto il paese proseguono le misure di confinamento per l’epidemia di. Il calendario prevede che l’11tornino agli alunni dellamaterna e le elementari. Il 18 sarà la volta di una parte dellasecondaria, mentre il rientro sarà completato il 25. Il rientro dovrà essere fatto nel rispetto delle norme di distanza e ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus In #Francia superati i 20.000 morti Ramadan in casa per milioni di persone #ANSA - RaiNews : In Germania 1.785 nuovi casi di contagio del coronavirus nel Paese nelle ultime 24 ore, in Francia superati i 20mil… - Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT al #Senato: '#RecoveryFund subito, anche se legato al bilancio #Ue. Sostegno alle propo… - solomotori : Coronavirus, in Francia sanificazione auto diventa business - elenaruggeri2 : RT @adolfo_urso: Ho chiesto che #DiMaio sia audito al #Copasir per capire come mai l’Italia non chieda trasparenza alla #Cina, come hanno g… -