ricpuglisi : I pessimi #NoEuro odiano il MES per una ragione non detta: in caso di crisi di fiducia sui nostri titoli di stato… - ricpuglisi : I pessimi #NoEuro non vogliono il MES perché vogliono rendere inevitabile l'uscita dell'Italia dall'euro in caso di… - borghi_claudio : @Francibra12 Oh ma da SEMPRE diciamo che non vogliamo gli eurobond e che la nostra soluzione sono emissioni di tito… - 2_crim : RT @ValerioMalvezzi: La sola cosa che conviene all’Italia è avere una banca centrale che fa il suo lavoro, cioè compra titoli di stato senz… - 3Cardi : RT @ValerioMalvezzi: MES, euro bond, corona bond, supercazzola bond, sono debiti a tassi di poco inferiori al mercato, con condizionalita’… -

Ultime Notizie dalla rete : Titoli Stato Titoli Stato: spread apre stabile a 230 punti base Metro Titoli Stato: spread in rialzo a 240 punti, rendimento all'1,93%

Milano, 20 apr. (Adnkronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi è in risalita e tocca quota 240 punti dall'avvio a 230. Il rendimento del Btp decennale sale a 1,93%. La redazione è composta da ...

BTP & affini - Il percorso di Paolo Baroni. | Pagina 223

Discussione in 'Obbligazioni, Bond e Titoli di Stato' iniziata da sempreinesperto, 28 Febbraio 2020.

Milano, 20 apr. (Adnkronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi è in risalita e tocca quota 240 punti dall'avvio a 230. Il rendimento del Btp decennale sale a 1,93%. La redazione è composta da ...Discussione in 'Obbligazioni, Bond e Titoli di Stato' iniziata da sempreinesperto, 28 Febbraio 2020.