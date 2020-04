Rinvio elezioni amministrative | via libera del Consiglio dei Ministri

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è un nuovo possibile ventaglio di date per le, rinviate a causa dell’emergenza coronavirus. Ildeidi questa mattina avrebbe individuato nel periodo che va dalla metà del mese di settembre al mese di dicembre la collocazione della chiamata alle urne. Le Regioni chiamate a rinnovare le Giunte e i Consigli Regionali non potranno dunque farlo in estate, come invece era ipotizzabile fino a questa mattina. Sono sette, in particolare, le regioni che dovranno rinnovare i propri organici. Oltre alla Campania si tratta di Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Puglia e Valle d’Aosta. Oltre mille, inoltre, i comuni interessati al. Per loro potrebbe profilarsi l’ipotesi di un election day. L'articolo, viadeldei...