Facebook Giochi, la nuova app di Zuckerberg che vuol fare concorrenza a Twitch (Di lunedì 20 aprile 2020) (Foto: Facebook)Debutta ufficialmente in tutto il mondo partendo da Android la nuova applicazione stand-alone Facebook Giochi. Si tratta proprio di un software che segna la definitiva evoluzione di quella parte del social network fondato da Mark Zuckerberg che era stata pensata per gli appassionati di videogame e di interazioni social. Ormai in fase di beta test da più di un anno in alcuni paesi sudamericani oltre che del sudest asiatico, l’app esce ufficialmente oggi su Google Play per Android con un rilascio graduale in tutto il mondo con iOs, ovvero iPhone, come step successivo a breve, non appena si riceverà l’autorizzazione. Rispetto alle tempistiche ufficiali si è ritardato sensibilmente per via, ovviamente, dell’emergenza coronavirus. A cosa serve Facebook Giochi? Così come la sezione sul sito, è pensata sia per i creatori di ... Leggi su wired Facebook : Game Developer Showcase al via tra tanti giochi e novità per Oculus Quest e la piattaforma Rift

Lo streaming dei giochi potrebbe arrivare anche su Facebook per Android (Di lunedì 20 aprile 2020) (Foto:)Debutta ufficialmente in tutto il mondo partendo da Android laapplicazione stand-alone. Si tratta proprio di un software che segna la definitiva evoluzione di quella parte del social network fondato da Markche era stata pensata per gli appassionati di videogame e di interazioni social. Ormai in fase di beta test da più di un anno in alcuni paesi sudamericani oltre che del sudest asiatico, l’app esce ufficialmente oggi su Google Play per Android con un rilascio graduale in tutto il mondo con iOs, ovvero iPhone, come step successivo a breve, non appena si riceverà l’autorizzazione. Rispetto alle tempistiche ufficiali si è ritardato sensibilmente per via, ovviamente, dell’emergenza coronavirus. A cosa serve? Così come la sezione sul sito, è pensata sia per i creatori di ...

antocalderone : Facebook Giochi, la nuova app di Zuckerberg che vuol fare concorrenza a Twitch - pcexpander : Facebook sta lanciando la sua app Gaming: gameplay in diretta e giochi per un social ancora più ricco#pcexpander… - ItaliaStartUp_ : Facebook sta lanciando la sua app Gaming: gameplay in diretta e giochi per un social ancora più ricco - Androidworld - DataMediaHub : Facebook lancia un'app di gaming dedicata, per consentire agli utenti di creare e guardare streaming di giochi dal… - AC2_Lit_Agency : in libreria e online Lucio e i primi suoni: Giochi d’imitazione verbale per i più piccoli, per Edizioni Centro Stud… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Giochi Facebook Giochi diventa un’app per Android e iOS Webnews CalcioNews24 in diretta su Facebook: la situazione in casa Sampdoria – VIDEO

Secondo appuntamento con la redazione di CalcioNews24 e con i direttori dei vari verticali (Sampnews24, Milannews24, Juventusnews24, Cagliarinews24, Lazionews24) su Facebook. I temi principali ...

Facebook Giochi, la nuova app di Zuckerberg che vuol fare concorrenza a Twitch

Debutta ufficialmente in tutto il mondo partendo da Android la nuova applicazione stand-alone Facebook Giochi. Si tratta proprio di un software che segna la definitiva evoluzione di quella parte del ...

Secondo appuntamento con la redazione di CalcioNews24 e con i direttori dei vari verticali (Sampnews24, Milannews24, Juventusnews24, Cagliarinews24, Lazionews24) su Facebook. I temi principali ...Debutta ufficialmente in tutto il mondo partendo da Android la nuova applicazione stand-alone Facebook Giochi. Si tratta proprio di un software che segna la definitiva evoluzione di quella parte del ...