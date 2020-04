Ascolti TV primetime | domenica 19 aprile 2020 | L’Allieva 2 al 15 5% | Live Non è La D’Urso

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 20 aprile 2020) Glitvdi ieri,19, hanno visto la vittoria della replica della fiction “L’Allieva 2”, in onda su Raidue, che ha guadagnato il 15.5% di share. “Non è La D’Urso”, in onda su Canale 5, ha guadagnato il 12.9%. Ecco, per voi, gliregistrati neldi ieri, sui principali canali nazionali. Su Rai1 L’Allieva 2 in replica ha conquistato 4.161.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5– Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.632.000 spettatori pari al 12.9% di share (presentazione 2.547.000 – 8.5%). Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.502.000 spettatori (8.7%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla l’8.2% con 1.752.000 spettatori. Su Italia 1 Ti Presento i Miei ha intrattenuto 1.858.000 ...