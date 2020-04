Chiude una delle cinque terapie intensive al Niguarda: la gioia di medici e infermieri | VIDEO (Di domenica 19 aprile 2020) « E’ un piccolo passo, ma importantissimo. L’emergenza non è terminata e non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Ma una prima buona notizia c’è». – dalla pagina Instagram del Niguarda. Letti finalmente vuoti. Macchinari fermi e spenti. infermieri e medici liberi. In piena emergenza Coronavirus c’è una buona notizia, che arriva dal Niguarda di Milano, uno degli ospedali da settimane in prima linea nella lotta contro il Covid. Da domenica, infatti, la struttura meneghina potrà Chiudere una delle terapie intensive che erano state allestite da zero per recuperare posti letto e che, finalmente, è vuota. Queste le parole di descrizione del video postato sui social dall’ospedale Niguarda: “E’ un piccolo passo, ma importantissimo. L’emergenza non è terminata e non ... Leggi su tpi Calano i ricoveri - chiude una delle cinque terapie intensive al Niguarda. La gioia di medici e infermieri : video

Coronavirus - Zaia : "Nella fase 2 la mascherina è fondamentale - non ho mai firmato alcuna ordinanza per chiudere la regione"

