Il dramma del virus non può trasformarsi in una faida tra presidenti di regione (Di sabato 18 aprile 2020) Quando questa tragedia si sarà stabilizzata, quando cioè sarà stato riaperto, almeno in parte, il Paese, si dovrà riflettere seriamente su una delle più grandi storture della nostra storia recente. Spiace dirlo, ma la riforma del Titolo V, varata dal centrosinistra sul finire della tredicesima legislatura, si è rivelata un fallimento totale. A furia di inseguire la Lega, allora fieramente nordista e secessionista, sul suo stesso terreno, i sedicenti riformisti hanno contribuito a trasformare l’Italia in una Babele permanente. Basti pensare a ciò che sta accadendo in queste settimane nelle varie regioni, con Fontana, presidente della Lombardia epicentro della catastrofe, che auspica la riapertura immediata di tutto o quasi e il suo collega De Luca, presidente della Campania, che minaccia di blindare la sua regione qualora il Nord ... Leggi su tpi Il dramma dei lavoratori dello spettacolo nell’appello di Laura Pausini al Governo : “Servono certezze”

