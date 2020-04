Freccia Vallone 1948 | Fermo Camellini | il primo uomo a sconfiggere i belgi

Leggi su oasport

(Di sabato 18 aprile 2020)fu uno dei tanti atleti la cui carriera venne fortemente danneggiata dalla Seconda Guerra Mondiale. Nato il 7 dicembre 1914 a Scandiano in Italia, ma trasferitosi in Francia a soli otto anni,si vide costretto a rinunciare a gran parte dei suoi anni migliori per via conflitto globale. Passato professionista nel 1937,era un atleta particolarmente muscoloso e capace di cavarsela in maniera più che egregia in salita. A cavallo tra gli anni ’30 e gli anni ’40 del secolo scorso, vinse svariate corse del calendario nazionale francese, incluse due edizioni del Circuit du Mont Ventoux. Nel 1942 conquistò il tappone della Volta a Catalunya, mentre nel 1946 fece sua la Parigi-Nizza. Tuttavia, per colpa prima della sua condizione di migrante e, in seguito, della guerra, non poté partecipare al Tour de France fino al 1947. La Grande ...