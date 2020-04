Pescara | Fiorillo | «Ripresa a porte chiuse? Mancherà l’emozione»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il portiere delVincenzoè intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per analizzare la situazione Vincenzo, capitano e portiere del, ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne del Corriere dello Sport per analizzare il momento che sta attraversando il nostro paese: «Sono sincero, non mi lamento. Anche se stare in casa non piace a nessuno, sono ben consapevole di appartenere a una categoria privilegiata. Più che altro conta il protocollo di sicurezza e, onestamente, non so se tutte le squadre siano strutturate per un ritiro di 40, 50 giorni a rischio zero. Magari in A sì, però in B molte farebbero fatica, per non parlare della C».– «Io non ho paura per me, ma se dovessi riportare il contagio a mio figlio piccolo, oppure far rischiare il massaggiatore, il fisioterapista o il ...