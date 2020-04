Parlamento UE | sì a risoluzione per recovery bond | apertura al Mes | no coronabond

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Introduzione digarantiti dal bilancio UE, esortazione agli Stati membri all’uso del Mes e no ai corona. Sono i punti salienti dellaadottata daleuropeo sull’azione coordinata dell’Unione per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze. Il testo è passato con 395 sì, 171 contrari e 128 astenuti. “Vogliamo un grande sforzo di solidarietà e che gli impegni per rilanciare le nostre economie facciano parte dello sforzo comune: per questo chiediamo una solidarietà non solo a parole, ma nei fatti”, ha commentato il Presidente David Sassoli. Per Sassoli è dunque necessario condividere “le spese che la ricostruzione provocherà con tutti i paesi dell’Unione. Se in questa qualcuno perderà e altri rimarranno in piedi sarà ...