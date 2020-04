Overlook da Shining, Duster e Justice League Dark i tre titoli di JJ Abrams ordinati da HBO Max (Di venerdì 17 aprile 2020) Tre nuove serie tv ordinate a JJ Abrams da HBO Max tra cui Justice League Dark e Overlook da Shining J.J. Abrams deve avere una fissazione (o amore, fate voi) per Stephen King. Dopo Castle Rock (2 stagioni su StarzPlay in Italia Hulu negli USA) prende un altro luogo simbolo dell’iconografia dello scrittore e lo trasforma in una serie tv. Overlook, come l’Overlook Hotel di Shining, è una delle tre serie tv ordinate da HBO Max prodotte da J.J. Abrams e Katie McGrath con la Bad Robots Prods, all’interno di un mega accordo firmato da Bad Robot e WarnerMedia lo scorso autunno. Gli altri due progetti sono Duster, sviluppato dallo stesso Abrams, e Justice League Dark legata al mondo dei fumetti DC. Incentrata sul luogo simbolo di Shining, Overlook racconterà le paurose storie legate all’hotel. Il co-creatore di Castle Rock Dustin Thomason e il ... Leggi su dituttounpop Shining : in arrivo la serie spinoff "Overlook" prodotta da J.J. Abrams

Doctor Sleep : ecco come è stato ricreato l'Overlook Hotel di Shining (Di venerdì 17 aprile 2020) Tre nuove serie tv ordinate a JJda HBO Max tra cuidaJ.J.deve avere una fissazione (o amore, fate voi) per Stephen King. Dopo Castle Rock (2 stagioni su StarzPlay in Italia Hulu negli USA) prende un altro luogo simbolo dell’iconografia dello scrittore e lo trasforma in una serie tv., come l’Hotel di, è una delle tre serie tv ordinate da HBO Max prodotte da J.J.e Katie McGrath con la Bad Robots Prods, all’interno di un mega accordo firmato da Bad Robot e WarnerMedia lo scorso autunno. Gli altri due progetti sono, sviluppato dallo stesso, elegata al mondo dei fumetti DC. Incentrata sul luogo simbolo diracconterà le paurose storie legate all’hotel. Il co-creatore di Castle Rock Dustin Thomason e il ...

antonio_friscia : RT @comingsoonit: #JJAbrams ci riporterà all’Overlook Hotel di #Shining Shining con una #serietv horror! Al link i primi dettagli: https:/… - comingsoonit : #JJAbrams ci riporterà all’Overlook Hotel di #Shining Shining con una #serietv horror! Al link i primi dettagli: - zazoomnews : Shining: in arrivo la serie spinoff Overlook prodotta da J.J. Abrams - #Shining: #arrivo #serie #spinoff - zazoomblog : Shining: in arrivo la serie spinoff Overlook prodotta da J.J. Abrams - #Shining: #arrivo #serie #spinoff - 3cinematographe : JJ Abrams firmerà Overlook, la serie tv spin-off di Shining, ordinata per HBO Max! -