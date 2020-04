Da Chi l’ha visto: nella bara di tua madre c’è un’altra persona (Di giovedì 16 aprile 2020) nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 15 aprile 2020, ampio spazio a quello che è successo in Italia a causa del COVID19 ma soprattutto a causa della pessima gestione di questa situazione emergenziale. A pagare il prezzo più caro di scelte sbagliate, sono stati sicuramente i nostri anziani, nonni e nonne che erano ospiti nelle case di riposo, nelle RSA e che da lì purtroppo, sono usciti in una bara. Le famiglie, stanche e distrutte dal dolore, iniziano a sfogarsi e lo fanno raccontando delle storie che neppure nei film verrebbero raccontate con tale crudeltà. Non sono fiction ma realtà quelle che i parenti decidono di raccontare davanti alla telecamere. Tra le storia ascoltate nella puntata in onda ieri, 15 aprile 2020, c’è quella di una signora che viene informata della morte di sua madre. Come saprete, chi muore per ... Leggi su ultimenotizieflash Chi l’ha visto? Federica Sciarelli : “Chissà se ci vedrete festeggiare”

Il fuggitivo - beato chi non l’ha ancora visto

Stasera in tv – Chi l’ha Visto? : scomparsi e anticipazioni di oggi - 15 Aprile (Di giovedì 16 aprile 2020)puntata di Chi l’hain onda il 15 aprile 2020, ampio spazio a quello che è successo in Italia a causa del COVID19 ma soprattutto a causa della pessima gestione di questa situazione emergenziale. A pagare il prezzo più caro di scelte sbagliate, sono stati sicuramente i nostri anziani, nonni e nonne che erano ospiti nelle case di riposo, nelle RSA e che da lì purtroppo, sono usciti in una. Le famiglie, stanche e distrutte dal dolore, iniziano a sfogarsi e lo fanno raccontando delle storie che neppure nei film verrebbero raccontate con tale crudeltà. Non sono fiction ma realtà quelle che i parenti decidono di raccontare davanti alla telecamere. Tra le storia ascoltatepuntata in onda ieri, 15 aprile 2020, c’è quella di una signora che viene informata della morte di sua. Come saprete, chi muore per ...

crocerossa : Mai dimenticarsi degli ultimi, di chi non può restare a casa perché non ne ha una. L'impegno dei Volontari della… - francescocosta : O le autorità diffondono dati su chi sono i nuovi contagiati – servirebbero: esistono? – oppure sarebbe meglio mane… - ChiVieneACena3 : La plastica è un materiale che la natura non ha creato, e cominciamo a intuirne la ragione! Chi l'ha inventata ha r… - UnTemaAlGiorno : RT @Shosho0314: #ilValoreDi un regalo non si valuta con il prezzo ma con il grazie sincero di chi l'ha ricevuto. #unTemaAlGiorno https://t… - MaggioreSimona : l'avevo detto io!! adesso vorrei sapere chi ci ha mangiato sopra o se è stato un pretesto x richiamare Bertolaso, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Mes, scontro Franceschini-Conte: «Non puoi dire no pregiudiziale» Corriere della Sera