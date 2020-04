Coronavirus | l’identikit degli italiani in isolamento | tra depressione | poca attività

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) Dall’indagine #PRESTOinsieme, nata dalla collaborazione tra l’Università di Padova, l’Istituto Superiore di Sanità, la Prochild onlus, con il supporto tecnico di Zeta Research srl, è emerso che tra gli effetti dell’a causa delle misure per il contenimento delfigurano affaticamento psicologico e sintomi depressivi,attività fisica ed eccessivo consumo di zuccheri. “Le misure di contenimento costituiscono senza ombra di dubbio, il principale strumento per combattere l’epidemia. Tuttavia, non possiamo ignorare che tali misure possano avereeffetti indesiderati sulla salute della popolazione e che è importante conoscere questi effetti al fine di attivare eventuali presidi di supporto alla comunità,” si spiega nella ricerca. L’indagine è stata avviata il ...