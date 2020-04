Coronavirus, come ripartiranno i trasporti nella fase 2: riduzione della capienza dei mezzi e un’app per il distanziamento sociale a bordo (Di giovedì 16 aprile 2020) L’epidemia di Coronavirus ha stravolto le nostre vite. La quotidianità è cambiata profondamente e non si potrà tornare alle abitudini di prima da un giorno all’altro. Per quanto riguarda la cosiddetta fase 2 dell’epidemia, anche il sistema dei trasporti non sarà più lo stesso. “Non possiamo più immaginare che milioni di persone si muovano tutte insieme tra le 7.30 e le 9.30, non ce lo possiamo permettere sinché non troviamo il vaccino”, ha spiegato la ministra dei trasporti Paola De Micheli, anticipando il piano del governo sulla mobilità urbana: “Proprio perché abbiamo in testa di potenziare il servizio del trasporto pubblico dobbiamo immaginare un modello organizzativo della società completamente diverso”, basato su “una modifica delle frequenze negli orari di ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus e allergie - come distinguere i sintomi secondo gli esperti

Difendere la filiera della vita. Come sarà l'agricoltura del post coronavirus?

Dalle auto elettriche ai viaggi - come cambierà il mondo dopo il coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) L’epidemia diha stravolto le nostre vite. La quotidianità è cambiata profondamente e non si potrà tornare alle abitudini di prima da un giorno all’altro. Per quanto riguarda la cosiddetta2 dell’epidemia, anche il sistema deinon sarà più lo stesso. “Non possiamo più immaginare che milioni di persone si muovano tutte insieme tra le 7.30 e le 9.30, non ce lo possiamo permettere sinché non troviamo il vaccino”, ha spiegato la ministra deiPaola De Micheli, anticipando il piano del governo sulla mobilità urbana: “Proprio perché abbiamo in testa di potenziare il servizio del trasporto pubblico dobbiamo immaginare un modello organizzativosocietà completamente diverso”, basato su “una modifica delle frequenze negli orari di ...

GassmanGassmann : ...diceva “aprire bar,discoteche, ristoranti” ...insomma i luoghi da lui principalmente frequentati con pizzicherie… - PaolaTavernaM5S : I parlamentari giapponesi hanno deciso di dare un messaggio univoco di solidarietà alla nazione per l'emergenza… - VittorioSgarbi : #coronavirus #appestati Quindi, tra un po', se incontriamo un amico per strada, invece di dirgli 'ciao, come stai',… - MariangelaErcu3 : RT @karma_charly: Mi pare più che giusto ...ricordiamo vosa hanno detto i professoroni ( come li chiama il Dr SHIVA @va_shiva https://t.c… - annagiuliangel : #coronavirus #Uomodovesei ?? “Se ne vanno ne vanno. Mesti, silenziosi, come magari è stata umile e silenziosa la l… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus: come difendere la casa dalla contaminazione? Corriere della Sera Coronavirus, Assoutenti propone di sospendere per sei mesi i piani del consumatore per affrontare il sovraindebitamento

La legge 3 del 2012, conosciuta anche come “Salva Suicidi”, permette ai debitori di dilazionare i debiti proponendo un piano di rientro in accordo con i creditori e omologato da un giudice, ma è ...

Covid-19, Sardegna Ricerche in campo: a caccia di agenti terapeutici per la cura

Sardegna Ricerche lancia un programma di ricerca collaborativa contro il Covid-19. L’iniziativa Incentivo Ricerca ... delle imprese e degli operatori sanitari del territorio, come già con l’appoggio ...

La legge 3 del 2012, conosciuta anche come “Salva Suicidi”, permette ai debitori di dilazionare i debiti proponendo un piano di rientro in accordo con i creditori e omologato da un giudice, ma è ...Sardegna Ricerche lancia un programma di ricerca collaborativa contro il Covid-19. L’iniziativa Incentivo Ricerca ... delle imprese e degli operatori sanitari del territorio, come già con l’appoggio ...