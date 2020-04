Tre priorità per ricostruire il paese (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’emergenza sanitaria e le sue conseguenze economiche e sociali richiedono concretezza, unità d’intenti. Non c’è spazio per le polemiche: l’Italia è nel pieno di una battaglia difficilissima. Nel nostro paese ci sono 104.291 persone positive al COvd-19 e già 21.067 morti.Dobbiamo lavorare all’insegna dell’unità e concordia su tre enormi priorità ineludibili, sulle quali il Governo, la maggioranza, ma anche tutte le altre forze politiche, devono dimostrare maturità e serietà.La prima delle priorità è sconfiggere il virus. Può sembrare ovvio, ma è importante ribadire che non ci sarà nessuna vera ripartenza se prima non c’è l’assoluta sicurezza di non mettere a rischio vite umane, lavoratori, famiglie. Le misure di contenimento stanno producendo ... Leggi su huffingtonpost Trebisacce. Riaprire l’ospedale Chidichimo è priorità

Nomina Vice Presidente Provincia - Feleppa (ApC) : “Altre le priorità ora”

ANGI : Il lockdown come un’occasione per ripensare le nostre priorità e i nostri valori. Racconto di Filippo Zinelli (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’emergenza sanitaria e le sue conseguenze economiche e sociali richiedono concretezza, unità d’intenti. Non c’è spazio per le polemiche: l’Italia è nel pieno di una battaglia difficilissima. Nel nostroci sono 104.291 persone positive al COvd-19 e già 21.067 morti.Dobbiamo lavorare all’insegna dell’unità e concordia su tre enormi priorità ineludibili, sulle quali il Governo, la maggioranza, ma anche tutte le altre forze politiche, devono dimostrare maturità e serietà.La prima delle priorità è sconfiggere il virus. Può sembrare ovvio, ma è importante ribadire che non ci sarà nessuna vera ripartenza se prima non c’è l’assoluta sicurezza di non mettere a rischio vite umane, lavoratori, famiglie. Le misure di contenimento stanno producendo ...

Alphard_02 : RT @CottarelliCPI: Oggi su @LaStampa un mio articolo dove analizzo 3 priorità per limitare i danni economici del #covid19: rapidità di esec… - catenaand : Tre priorità per ricostruire il paese - DeRos70 : RT @CottarelliCPI: Oggi su @LaStampa un mio articolo dove analizzo 3 priorità per limitare i danni economici del #covid19: rapidità di esec… - HuffPostItalia : Tre priorità per ricostruire il paese - PulcinoRossoner : RT @CottarelliCPI: Oggi su @LaStampa un mio articolo dove analizzo 3 priorità per limitare i danni economici del #covid19: rapidità di esec… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre priorità Mauro Ferrari lascia il Cer dopo il no alla proposta sul Coronavirus Corriere della Sera