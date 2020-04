Morte Franco Lauro | Gazzetta | Settimana scorsa avvertiva fastidio al torace | si era

patriziaprestip : La morte di Franco Lauro, persona deliziosa e bravissimo giornalista sportivo, è una notizia davvero triste, in que… - chiechiIT : MORTE DI UN GIORNALISTA, FRANCO LAURO - Chi è Chi Online - scirocco2017 : @Pinucci63757977 Mi ha colpito e profondamente addolorato la notizia improvvisa della sua morte. Quanto mi piaceva… - MFerraglioni : RT @MFerraglioni: Il mondo dello sport è in lutto per la morte Franco Lauro, il giornalista della Rai aveva 59 anni.... non ci sono parole.… - sportparma : La morte di Franco Lauro, il ricordo commovente di Tonino Raffa -

Morte Franco Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Morte Franco