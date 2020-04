Coronavirus | lo studio di Harvard rivela | “Quarantena a singhiozzo fino al 2022”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Il mondo, quantomeno per come ce lo ricordiamo, probabilmente, cambierà per sempre e niente sarà come prima: la quarantena per ildurerà, aal 2022, così come le misure di distanziamento sociale. È quanto si evince da unoappena pubblicato su ‘Science’ dal team di Stephen M. Kissler dell’T. H. Chan School of Public Health di Boston (Usa). Stando alle simulazioni effettuate, il contagio rischia di riprendere non appena saranno allentate le misure di restrizioni volute dai governi di tutto il mondo. È per queste ragioni che potrebbero essere riprese in modo intermittente ancheai prossimi due anni, per far fronte alle ondate epidemiche. Ad esempio, se il distanziamento sociale si allenta quando la trasmissibilità del virus aumenta in autunno, potrà verificarsi ...