Coronavirus: Fase 3, di cosa si tratta e quando entrerà in vigore (Di mercoledì 15 aprile 2020) La Fase 3 rappresenta l’uscita dall’emergenza e il ritorno alla normalità, ma quando inizierà? Coronavirus: Fase 3 (foto Pixabay)Il Governo è al lavoro con un nuovo decreto, che potrebbe arrivare dopo il 20 aprile e che darebbe il via alla cosiddetta Fase 2. In particolare secondo quanto riferito dalle fonti di Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte avrebbe chiesto alla squadra di esperti di individuare “le modalità più efficaci e innovative per uscire gradualmente dal lockdown, favorendo la ripresa delle attività produttive”. Il lockdown durerà ancora fino al 3 maggio, ma una volta passate le festività del 25 aprile e del 1 maggio, ci sarà da pensare al primo passo verso il ritorno alla vita. E allora c’è già chi parla della Fase 3, quella che ... Leggi su chenews Coronavirus in Italia - prende forma la fase 2

Coronavirus - l’exit strategy di von der Leyen : “Piano Marshall per tutelare il mercato unico. Nella fase 2 valutare gli effetti di ogni misura”

Coronavirus - le linee guida della Ue per la Fase 2 (Di mercoledì 15 aprile 2020) La3 rappresenta l’uscita dall’emergenza e il ritorno alla normalità, mainizierà?3 (foto Pixabay)Il Governo è al lavoro con un nuovo decreto, che potrebbe arrivare dopo il 20 aprile e che darebbe il via alla cosiddetta2. In particolare secondo quanto riferito dalle fonti di Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte avrebbe chiesto alla squadra di esperti di individuare “le modalità più efficaci e innovative per uscire gradualmente dal lockdown, favorendo la ripresa delle attività produttive”. Il lockdown durerà ancora fino al 3 maggio, ma una volta passate le festività del 25 aprile e del 1 maggio, ci sarà da pensare al primo passo verso il ritorno alla vita. E allora c’è già chi parla della3, quella che ...

MediasetTgcom24 : Zaia: 'Noi in Veneto pensiamo alla fase 2, col coronavirus dobbiamo convivere' #coronavirusitalia… - RaiNews : Per le scuole sempre più probabile la riapertura a settembre #Fase2 #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia superati i 20mila morti | Monito degli esperti sulle riaperture: 'Non affrettare la fase 2'… - ConfindustriaL : RT @ConfPiem: In vista della Fase 2 di ripresa delle attività lavorative, condividiamo le proposte condivise con @ConfindustriaL, @ConfVe… - MoresiIlaria : RT @zaiapresidente: ?? “La fase due è stata decisa dal Governo. Io mi occupo della salute e delle regole”. La mia intervista al @Corriere di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fase Fase 2 coronavirus: termoscanner davanti gli uffici tra i requisiti dettati dall'Oms Corriere della Sera Volano: aperto il Centro Operativo comunale Covid 19 per gli anziani

Si creerà inoltre un’area, con funzione di ‘filtro’, per un periodo di quarantena a favore delle persone destinate alle RSA, in arrivo dal domicilio o da ospedale oltre che per la convalescenza nella ...

Grigliata di Pasquetta nel cortile del carcere: coinvolti 40 agenti con i familiari

Accertamenti della direzione del carcere di Sollicciano di Firenze sono stati avviati per una grigliata, non autorizzata e in aperta violazione delle norme di contenimento da Covid-19, avvenuta nel ...

Si creerà inoltre un’area, con funzione di ‘filtro’, per un periodo di quarantena a favore delle persone destinate alle RSA, in arrivo dal domicilio o da ospedale oltre che per la convalescenza nella ...Accertamenti della direzione del carcere di Sollicciano di Firenze sono stati avviati per una grigliata, non autorizzata e in aperta violazione delle norme di contenimento da Covid-19, avvenuta nel ...