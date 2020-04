Walter Ruffinoni, doppio ruolo nella multinazionale Ntt Data (Di martedì 14 aprile 2020) Walter Ruffinoni è stato nominato co-ceo di Ntt Data Emea. Nel ruolo avrà il compito di accelerare la crescita e l’espansione delle attività in Europa, Medio Oriente e Africa, contribuendo ulteriormente allo sviluppo delle operazioni a livello Emea della multinazionale giapponese dell’information technology, che possiede un’importante sede anche a Napoli. Ruffinoni si affiancherà all’attuale ceo Emea Swen Rehders fino al 30 settembre e, a partire dal 1° ottobre, diventerà a tutti gli effetti ceo Emea, continuando comunque a mantenere il suo ruolo di amministratore delegato di Ntt Data Italia. L'articolo Walter Ruffinoni, doppio ruolo nella multinazionale Ntt Data proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 14 aprile 2020)è stato nominato co-ceo di NttEmea. Nelavrà il compito di accelerare la crescita e l’espansione delle attività in Europa, Medio Oriente e Africa, contribuendo ulteriormente allo sviluppo delle operazioni a livello Emea dellagiapponese dell’information technology, che possiede un’importante sede anche a Napoli.si affiancherà all’attuale ceo Emea Swen Rehders fino al 30 settembre e, a partire dal 1° ottobre, diventerà a tutti gli effetti ceo Emea, continuando comunque a mantenere il suodi amministratore delegato di NttItalia. L'articoloNttproviene da Ildenaro.it.

Anna Amodio, senior vice president e head of human resources di Ntt Data Italia

Digitale, consulenza, cyber security e system integration sono alcune delle principali linee di business della società. Succede ad Antonio Vitale e riporterà direttamente all’amministratore delegato ...

