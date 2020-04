Meloni: “Oggi ricordiamo Fabrizio Quattrocchi. Possa la sua memoria aiutare a risollevarci “ (Di martedì 14 aprile 2020) 14 aprile, data da non dimenticare. “Oggi ricordiamo Fabrizio Quattrocchi, un grande uomo e Patriota, simbolo di un’Italia a testa alta. Possa il suo ricordo aiutare a risollevarci. Perché noi siamo italiani, e con orgoglio e coraggio ci rialzeremo. Fabrizio vive”. Con la consueta sensibilità Giorgia Meloni dai suoi profili social richiama a tutti gli italiani l’uomo che insegnò “come muore un italiano”. Quella frase pronunciata da Fabrizio Quattrocchi pochi secondi prima di venire crivellato dai mitra delle Falangi Verdi di Maometto, risuona nella nostra mente. Quella formazione l’aveva rapito in Irak insieme a Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio. Con quelle parole, il giovane bodyguard catanese dette un senso alla tragedia che stava per abbattersi su di lui nel ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 aprile 2020) 14 aprile, data da non dimenticare. “Oggi, un grande uomo e Patriota, simbolo di un’Italia a testa alta.il suo ricordoa risollevarci. Perché noi siamo italiani, e con orgoglio e coraggio ci rialzeremo.vive”. Con la consueta sensibilità Giorgiadai suoi profili social richiama a tutti gli italiani l’uomo che insegnò “come muore un italiano”. Quella frase pronunciata dapochi secondi prima di venire crivellato dai mitra delle Falangi Verdi di Maometto, risuona nella nostra mente. Quella formazione l’aveva rapito in Irak insieme a Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio. Con quelle parole, il giovane bodyguard catanese dette un senso alla tragedia che stava per abbattersi su di lui nel ...

