Coronavirus: torna la “libertà” in Cina ma si sta verificando un fenomeno che sembra distruggere ogni speranza (Di lunedì 13 aprile 2020) Sebbene la crisi scatenata in Cina dalla pandemia di COVID-19 sia tutt’altro che finita, nell’epicentro originale dell’infezione sembra che si stia verificando un fenomeno che, apparentemente, distrugge ogni speranza di cambiamento di mentalità nell’umanità. Senza voler essere pessimisti, il ritorno all’apparente normalità nelle principali città cinesi, sembra aver fatto dimenticare ai suoi cittadini la gravità del Covid-19 , nonché il dolore e le morti provocate nella popolazione. Durante il fine settimana di vacanza del paese, si sono riscontrati luoghi pubblici affollati di persone che, anche con le loro maschere, si ammucchiavano l’una sull’altra, nonostante gli avvertimenti delle autorità sanitarie in merito al rischio che la pandemia di Coronavirus possa ripartire tragicamente con i ... Leggi su bigodino Coronavirus - Toti : “Vogliamo uscirne presto per tornare alle urne”

Coronavirus - oltre 10 mila morti nel Regno Unito. Boris Johnson dimesso dall’ospedale : «Non tornerà subito a lavoro». Tornano ad aumentare i morti in Spagna : 619 in 24 ore. Von der Leyen : «Anziani a casa fino alla fine dell’anno»

Coronavirus - Miss Inghilterra lascia la corona e torna a fare il medico : la storia di Bhasha (Di lunedì 13 aprile 2020) Sebbene la crisi scatenata indalla pandemia di COVID-19 sia tutt’altro che finita, nell’epicentro originale dell’infezioneche si stiaunche, apparentemente, distrugge ogni speranza di cambiamento di mentalità nell’umanità. Senza voler essere pessimisti, il ritorno all’apparente normalità nelle principali città cinesi,aver fatto dimenticare ai suoi cittadini la gravità del Covid-19 , nonché il dolore e le morti provocate nella popolazione. Durante il fine settimana di vacanza del paese, si sono riscontrati luoghi pubblici affollati di persone che, anche con le loro maschere, si ammucchiavano l’una sull’altra, nonostante gli avvertimenti delle autorità sanitarie in merito al rischio che la pandemia dipossa ripartire tragicamente con i ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Boris Johnson dimesso - reportrai3 : Crollato ieri un altro viadotto, stavolta ad Aulla (MS), gestito da Anas. Nessuna vittima, feriti due autisti. Senz… - HuffPostItalia : Il premier irlandese Varadkar torna a fare il medico per l'emergenza coronavirus - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Coronavirus, la Real Sociedad non torna ad allenarsi: c'è il dietrofront - Notiziedi_it : Coronavirus, Nerola non più zona rossa: dal 14 aprile torna la normalità -