Maria De Filippi debutta in radio: sarà conduttrice con Bonolis e Malgioglio (Di sabato 11 aprile 2020) In attesa di tornare stabilmente in televisione con l’appuntamento quotidiano di Uomini e Donne, Maria De Filippi sta riprendendosi dal successo di Amici con un nuovo progetto. Attualmente “disoccupata” come molti colleghi e colleghe costrette a sospendere i propri talk show, la conduttrice ha però presentato il prossimo impegno con cui placare la sete dei fan. Si tratterà di un programma radiofonico, da lei condotto in prima persona su RTL; un doppio speciale a sua firma previsto per le giornate di Pasqua e Pasquetta. Doppio appuntamento pasquale per Maria De Filippi, che insieme a Paolo Bonolis e Cristiano Malgioglio si trasforma in speaker radiofonica L’iniziativa sarebbe partita proprio dalla redazione del canale radio, con un comunicato riportato da Tv Blog e comprensivo di ringraziamenti alla madrina di Amici e agli altri partecipanti ... Leggi su velvetgossip Maria De Filippi sbarca in radio prima di Uomini e Donne : la novità

Maria De Filippi e Paolo Bonolis insieme : l’annuncio ufficiale

Maria de Filippi - Cristiano Malgioglio e Paolo Bonolis conduttori per un giorno su RTL 102.5 (Di sabato 11 aprile 2020) In attesa di tornare stabilmente in televisione con l’appuntamento quotidiano di Uomini e Donne,Desta riprendendosi dal successo di Amici con un nuovo progetto. Attualmente “disoccupata” come molti colleghi e colleghe costrette a sospendere i propri talk show, laha però presentato il prossimo impegno con cui placare la sete dei fan. Si tratterà di un programmafonico, da lei condotto in prima persona su RTL; un doppio speciale a sua firma previsto per le giornate di Pasqua e Pasquetta. Doppio appuntamento pasquale perDe, che insieme a Paoloe Cristianosi trasforma in speakerfonica L’iniziativa sarebbe partita proprio dalla redazione del canale, con un comunicato riportato da Tv Blog e comprensivo di ringraziamenti alla madrina di Amici e agli altri partecipanti ...

Octavia97978419 : RT @itciccio: Le due persone che mi hanno più deluso durante questa quarantena: Chicco Mentana e Maria De Filippi. - DenverCartoons : RT @itciccio: Le due persone che mi hanno più deluso durante questa quarantena: Chicco Mentana e Maria De Filippi. - mileshogws : aspetto la giornata a tema amici di maria de filippi per usare mameli e i suoi memini. - marcoluci1 : RT @tvblogit: Maria de Filippi, Cristiano Malgioglio e Paolo Bonolis conduttori per un giorno su RTL 102.5 - Super__Marti : RT @tvblogit: Maria de Filippi, Cristiano Malgioglio e Paolo Bonolis conduttori per un giorno su RTL 102.5 -