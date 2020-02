Rinnovo Dragowski, si punta ad un adeguamento fino al 2025 (Di venerdì 28 febbraio 2020) Rinnovo Dragowski, la Fiorentina vuole blindare il portiere polacco. Si pensa ad un allungamento del contratto fino al 2025 Il Rinnovo di Dragowski è un’opzione più che concreta. Il polacco – come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – può essere il portiere del futuro in casa Fiorentina. Al momento la società vuole allungare il contratto del giocatore dal 2023 (accordo attuale) fino al 2025. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità, ma a quanto pare la società viola ha già deciso: in porta ci sarà Dragowski, dopo tanti anni alla ricerca del numero uno arrivano le giuste certezze. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

